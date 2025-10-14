“La sua assenza potrebbe aprire nuovi scenari tattici”
“Parliamo di uno dei migliori talenti in circolazione, ma che nel Manchester United di Amorim sta trovando poco spazio. Già in estate si era parlato di un suo possibile trasferimento in prestito, proprio per garantirgli un minutaggio più adeguato al suo potenziale, che al momento non sta trovando. Eppure, la sua crescita sotto la gestione Ten Hag è stata esponenziale. Nonostante abbia solo 20 anni, ha già collezionato quasi 80 presenze con la maglia dello United e 10 con quella della nazionale inglese, con cui ha disputato gran parte dell’Europeo 2024 da titolare.
Parliamo di un centrocampista completo: ha struttura fisica e qualità tecnica. Può ricoprire il ruolo di mezzala in modo moderno, contribuendo sia in fase difensiva che offensiva. Se il Napoli riuscisse a convincere lo United, magari con un prestito con diritto di riscatto, farebbe un vero e proprio capolavoro di mercato. Non solo per coprire l’assenza imminente di Anguissa durante la Coppa d’Africa, ma anche in ottica futura: sarebbe un tassello fondamentale per costruire la squadra dei prossimi anni”.