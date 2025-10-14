Adnkronos News

La Pietra: “Filiera Tabacchicola Italiana è esempio virtuoso, governo al fianco”

By Adnkronos
0

(Adnkronos) – "Questo tipo di protocollo che abbiamo firmato, questo tipo di accordi che vengano fatti, sono degli esempi virtuosi che devono essere anche riportati naturalmente in altre filiere. E' l'esempio di come può funzionare un accordo di filiera come quello del tabacco, che sicuramente può essere traslato anche in altri filiere, e questo è fondamentale". Ad affermarlo è stato il sottosegretario all'Agricoltura Patrizio La Pietra, alla conferenza stampa di presentazione di Filiera Tabacchicola Italiana, la nuova organizzazione che si inserisce nel più ampio progetto di Filiera Italia, frutto di un accordo per la creazione di 2,2 miliardi di euro di valore aggiunto, durante il Forum della Coldiretti a Roma. "Il governo è al fianco di queste iniziative, le condividiamo e stiamo lavorando insieme sicuramente per dare ancora maggiore sviluppo non solo al settore del tabacco, ma anche a tutto il sistema agricolo" ha aggiunto La Pietra. "Questi accordi di filiera sono fondamentali, vanno esattamente nella linea che il governo Meloni e il ministro Lollobrigida ha avuto fin dall'inizio" ha rimarcato La Pietra.  
[email protected] (Web Info)

Factory della Comunicazione

Potrebbe piacerti anche
Adnkronos News

Ucraina, Stefanini: “Putin osso più duro di Hamas”

Adnkronos News

Tax credit, Guardia di Finanza a Cinecittà: acquisite carte di tre film

Adnkronos News

‘Il sultano. La vita di Recep Tayyip Erdogan’, il nuovo libro di Gennaro…

Adnkronos News

Maria Grazia Chiuri è la nuova direttrice creativa di Fendi

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato.

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.