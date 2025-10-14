NewsCalcioNapoli

Josip Ilicic: “Col Napoli era fatta, Percassi bloccò tutto”

By Filippo Maria Aiello
0

Il giocatore che ha fatto innamorare parecchi ragazzi con la maglia nerazzurra della Dea addosso, Josip Ilicic, ha rilasciato una intervista alla Gazzetta dello Sport. In un piccolo estratto dell’intervista, il fantasista sloveno ha parlato di un possibile approdo al Napoli, poi sfumato:

“Ero in gran forma, sì. Non so se fossi uno da Real, ma a Palermo misi piede in palestra per la prima volta. Se l’avessi fatto già a 17 anni, chissà. Mi hanno cercato in molti: col Napoli era fatta, Percassi bloccò tutto, poi anche Milan e Bologna, con Sinisa. Ma meglio star a Bergamo che uno dei tanti da un’altra parte”.

