Italia/Israele: stasera Di Lorenzo dal 1° minuto, Spina in panchina

By Gabriella Calabrese
Domani sera la nazionale italiana di Rino Gattuso giocherà una gara importantissima ad Udine contro Israele. In gioco la partecipazione ai Mondiali di calcio del 2026. La Gazzetta dello Sport ipotizza il modulo tattico con il quale il tecnico sceglierà di giocare questo match. Secondo il quotidiano, la scelta ricadrà sul 3-5-2 e non sul 4-4-2. Gli uomini in campo, secondo la rosea dovrebbero essere Donnarumma, con la linea a tre davanti a lui composta da Di Lorenzo, Mancini e Calafiori, in mediana spazio a Cambiaso, Barella, Locatelli, Tonali e Dimarco. In panchina Leonardo Spinazzola. In attacco la coppia formata da Retegui e Raspadori.

