Italia-Israele, oggi qualificazioni Mondiali: orario, probabili formazioni e dove vederla

(Adnkronos) – L'Italia torna in campo. Oggi, martedì 14 ottobre, la Nazionale del ct Gennaro Gattuso affronta a Udine Israele nelle qualificazioni Mondiali, in un match decisivo per agguantare un posto ai playoff. Gli azzurri arrivano dal convincente successo per 3-1 contro l'Estonia, mentre gli israeliani sono reduci dal ko per 5-0 contro la Norvegia. Ecco orario, probabili formazioni e dove vedere Italia-Israele in tv e streaming.  Ecco le probabili formazioni di Italia-Israele, in campo stasera alle 20:45: 
Italia (3-5-2) Donnarumma; Di Lorenzo, Mancini, Calafiori; Cambiaso, Barella, Cristante, Tonali, Dimarco; Esposito, Retegui. Ct. Gattuso 
Israele (5-4-1) D. Peretz; Dasa, E. Peretz, Baltaxa, Blorian, Revivo; Biton, Gloukh, Abu Fani, Solomon; Khalaili. Ct. Shimon 
Italia-Israele sarà visibile in esclusiva sulla Rai, che trasmetterà la partita in tv in diretta su Rai 1. La partita sarà visibile anche in streaming su Rai Play. 
