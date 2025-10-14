III edizione – Il Premio Alessandro Sacco ad Antonello Perillo

Giunto alla sua III edizione, il premio letterario “Alessandro Sacco”, per il Festival della Letteratura Sportiva, quest’anno andrà ad Antonello Perillo, storico volto del Tg regionale ed apprezzatissimo giornalista e scrittore napoletano. Professionista dal 1988, ha cominciato collaborando con l’agenzia Rotopress, il settimanale “Napoli Oggi” ed il quotidiano “Il Giornale di Napoli”. Entrato in Rai nel 1992 ha condotto il TG Campania, nelle edizioni mattutine del TG1 e del TG2 e la rubrica “Neapolis” su Rai 3. Per quasi un decennio, dal 2013 al 2022, ha guidato la redazione della TGR Campania come caporedattore centrale e su Rai Tre ha ideato e curato la rubrica nazionale “Mezzogiorno Italia”. Nel 2022 è stato nominato vicedirettore nazionale della Tgr Rai, con deleghe su Campania, Lazio e Lombardia e con la supervisione sulla rubrica “Cammini di Speranza” dedicata al Giubileo. Attualmente è condirettore della testata nazionale Tgr Rai, nominato dal direttore Roberto Pacchetti insieme a Luca Salerno. La consegna del riconoscimento, al professionista ed alla persona, avverrà domani, 15 ottobre ( dalle ore 18.00), durante la presentazione del libro “Azzurro per sempre”, presso il Campus 3S Givova a Scampia. Da ricordare che, nelle due precedenti edizioni, il premio letterario Alessandro Sacco è andato a Gianfranco Coppola e Carlo Verna.

