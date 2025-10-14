NewsCalcioNapoli

I precedenti fra Torino e Napoli: la parola-chiave è equilibrio!

By Riccardo Cerino
All’orizzonte la sfida numero 143 della storia di Torino-Napoli, un match in cui a dominare è l’equilibrio. Un incrocio dal sapore antico e piuttosto sbilanciato a favore dei partenopei, capaci di aggiudicarsi ben 53 vittorie. 56 invece i pareggi e 33 i successi granata.

Altro discorso invece per quanto riguarda i precedenti sotto la Mole, dove gli azzurri hanno sempre fatto fatica. A dimostrarlo i 25 successi del Toro, l’ultimo per 3-0 datato gennaio 2024, i 24 segni X e le 22 affermazioni azzurre.

 

 

