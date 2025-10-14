NewsCalcioRassegna Stampa

Hojlund non solo uomo-gol, lui sì che sa parlare ai giovani

By Emilia Verde
0

L’attaccante del Napoli Rasmus Hojlund continua a segnare, non solo col Napoli, ma anche con la sua nazionale. Il Mattino scrive: “La sua lista dei desideri personale, i complimenti dal cuore, il ketchup come filosofia di vita. Rasmus Hojlund fa gol, ma non è solo quello. Non è il classico attaccante che decide le partite e “scompare” tra un appuntamento e l’altro. Piuttosto un ragazzo di 22 anni che a Napoli non ha ritrovato solo il sole sul volto ma pure il sorriso. E lo si vede da come si comporta tra un gol e l’altro. Le ultime due settimane sono state “speciali” per lui. Non tanto e non solo per il rendimento avuto: sei gol nelle ultime quattro uscite tra Napoli e Danimarca, con due doppiette e soprattutto 12 punti fondamentali sia per tenere gli azzurri in vetta alla classifica che per spingere la nazionale verso il prossimo Mondiale 2026. Ieri, ai fan sui social, ha parlato di gol e ketchup perché non è come gli altri colleghi e perché sa anche come parlare ai giovani come lui.

Factory della Comunicazione

«Un uomo saggio una volta disse che i gol sono come il ketchup: quando arrivano poi non si fermano più» ha scritto ieri sui social Rasmus. Il riferimento è chiaro a quel Ruud van Nistelrooy che ha fatto la storia degli attaccanti in Europa e che forse per primo ha reso la salsa di pomodoro una materia per attaccanti. Tanto da essere ripreso un po’ da tutti in futuro, persino da Higuain che parò di ketchup quando vestiva la maglia della Juventus e dopo la scorpacciata di gol con il Napoli nella stagione precedente. Una traslazione dalla cucina al campo che è a metà una presa di posizione per le sue qualità e un “richiamo” a chi non ha creduto in lui a Manchester. Tutto con il linguaggio dei 20enni”.
Potrebbe piacerti anche
News

Riascolta (16/10/25) Gennaro De Lena a “CALCIO SPRINT” su Radio Ibr…

News

Qualifiche Mondiali – Italia/Israele con l’insostituibile…

News

Spalletti fa la sua top 11: ci sono degli azzurri ma mancano dei top

News

Una poltrona americana per due: Hojlund-McT è una sfida Mondiale

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato.