Hojlund non solo uomo-gol, lui sì che sa parlare ai giovani

L’attaccante del Napoli Rasmus Hojlund continua a segnare, non solo col Napoli, ma anche con la sua nazionale. Il Mattino scrive: “La sua lista dei desideri personale, i complimenti dal cuore, il ketchup come filosofia di vita. Rasmus Hojlund fa gol, ma non è solo quello. Non è il classico attaccante che decide le partite e “scompare” tra un appuntamento e l’altro. Piuttosto un ragazzo di 22 anni che a Napoli non ha ritrovato solo il sole sul volto ma pure il sorriso. E lo si vede da come si comporta tra un gol e l’altro. Le ultime due settimane sono state “speciali” per lui. Non tanto e non solo per il rendimento avuto: sei gol nelle ultime quattro uscite tra Napoli e Danimarca, con due doppiette e soprattutto 12 punti fondamentali sia per tenere gli azzurri in vetta alla classifica che per spingere la nazionale verso il prossimo Mondiale 2026. Ieri, ai fan sui social, ha parlato di gol e ketchup perché non è come gli altri colleghi e perché sa anche come parlare ai giovani come lui.

Factory della Comunicazione