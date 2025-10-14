NewsCalcioRassegna Stampa

Hojlund a Sesko: “Congratulazioni, amico mio”. L’ex compagno dell’azzurro ringrazia

Rasmus Hojlund, attaccante del Napoli, non ha mai perso i contatti coi suoi vecchi compagni, e anche con chi è arrivato per prendere il suo posto è rimasto amico. Il Mattino scrive: “A proposito di ManchesterRasmus è andato via da un mese ma non ha perso di vista i suoi ex compagni. Senza rancore, mai: così quando Benjamin Sesko ha trovato i primi gol in maglia Red Devils è stato tra i primissimi a fargli i complimenti direttamente via Instagram: «Congratulazioni, amico mio». Parole sincere da 22enne a 22enne, da uno che sa cosa voglia dire fare gol a Old Trafford e affrontare le critiche inglesi quando le reti non arrivano.

Sesko era arrivato a inizio dell’ultima estate per rubargli il posto, eppure Rasmus non ci ha pensato un attimo a scrivergli con affetto. Un calciatore fuori dagli schemi, che sa come farsi voler bene anche dai compagni più esperti di lui: «“Hojlund segna due volte in Champions League dopo due assist di Kevin de Bruyne” non era sulla mia lista delle cose da fare nel 2025» aveva scritto dopo la notte speciale di Champions League contro lo Sporting Lisbona. Un post in rete per sottolineare l’emozione di stare accanto a uno dei mostri sacri del pallone europeo. Ci mette fame, rabbia, entusiasmo sempre, Rasmus. E lo fa dopo due anni di alti e bassi, in cui si era ritrovato 20enne coi sogni a metà. Napoli gli ha riaperto le ali ed è solo all’inizio”.
