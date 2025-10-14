Hojlund a Sesko: “Congratulazioni, amico mio”. L’ex compagno dell’azzurro ringrazia

Rasmus Hojlund, attaccante del Napoli, non ha mai perso i contatti coi suoi vecchi compagni, e anche con chi è arrivato per prendere il suo posto è rimasto amico. Il Mattino scrive: “A proposito di Manchester: Rasmus è andato via da un mese ma non ha perso di vista i suoi ex compagni. Senza rancore, mai: così quando Benjamin Sesko ha trovato i primi gol in maglia Red Devils è stato tra i primissimi a fargli i complimenti direttamente via Instagram: «Congratulazioni, amico mio». Parole sincere da 22enne a 22enne, da uno che sa cosa voglia dire fare gol a Old Trafford e affrontare le critiche inglesi quando le reti non arrivano.

