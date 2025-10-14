Giappone-Brasile: orario, formazioni e dove vederla in tv

Adnkronos News

Amichevole di lusso per il Brasile. La Nazionale verdeoro scende in campo oggi, martedì 14 ottobre, contro il Giappone, dopo aver festeggiato la qualificazione ai prossimi Mondiali 2026, di scena in Stati Uniti, Messico e Canada. Si tratta della seconda amichevole nella tournée asiatica della squadra allenata da Carlo Ancelotti, che ha già travolto la Corea del Sud 5-0.  La sfida tra Giappone e Brasile è in programma oggi, martedì 14 ottobre, alle ore 12.30. Ecco le formazioni ufficiali: 
Giappone (3-4-2-1): Suzuki; Suzuki, Watanabe, Taniguchi; Nakamura, Kamada, Sano, Kubo; Minamino, Doan; Ueda. Ct. Moriyasu. 
Brasile (4-2-4): Souza; Henrique, Bruno, Beraldo, Carlos Augusto; Guimaraes, Casemiro; Luiz Henrique, Paquetà, Vinicius Jr; Martinelli. Ct. Ancelotti  Giappone-Brasile non sarà trasmessa in diretta televisiva da nessuna emittente italiana. Il match non si potrà seguire nemmeno in streaming.  
