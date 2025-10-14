Adnkronos News

Genova, guasto a treno merci: ritardi fino a 60 minuti, coinvolta l'Alta Velocità

E' di un treno merci il locomotore che nella mattina di oggi, martedì 14 ottobre, si è rotto sulla linea Genova-La Spezia. "Dalle 5.10 – fa sapere Trenitalia -, il traffico permane rallentato tra Genova Nervi e Recco a causa di guasto locomotore di un treno merci di altra impresa ferroviaria". Fino alle 8.00 4 Frecce, 2 Intercity e 10 Regionali portavano ritardi fino a un’ora e mezza.  Secondo quanto comunicato da Trenitalia, i treni Alta Velocità, Intercity e Regionali possono registrare un maggior tempo di percorrenza fino a 60 minuti, mentre alcuni convogli Regionali subiscono limitazioni di percorso o cancellazioni. Sono state attivate corse con autobus sostitutivi tra Genova Nervi e Recco per garantire i collegamenti.  Tra i treni Alta Velocità maggiormente coinvolti figurano il Frecciabianca 8601 (Genova Piazza Principe 5:15 – Roma Termini 10:03) e il Frecciargento 8583 (Genova Piazza Principe 5:53 – Roma Termini 10:05). La circolazione risulta ancora rallentata alle ore 7:30, mentre la situazione è costantemente monitorata dalla Sala Operativa Trenitalia.  
