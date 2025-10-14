Conte ad Acerra: “La violenza non deve mai vincere, né negli stadi né nelle case”

Presenza a sorpresa quella di Antonio Conte ad Acerra, dove l’allenatore del Napoli ha partecipato alla cerimonia di intitolazione di alcuni spazi del centro sportivo diocesano a Roberto Lorentini, il medico toscano che perse la vita nella tragedia dell’Heysel del 1985, insieme ad altre 38 persone.

L’iniziativa, promossa dalla Caritas di Acerra con il sostegno dell’Associazione Familiari Vittime dell’Heysel, rientra nel progetto di sensibilizzazione “Io ti rispetto”, rivolto soprattutto ai giovani del territorio, spesso a rischio di emarginazione sociale.

Durante l’evento, Conte ha lanciato un messaggio forte contro ogni forma di violenza: “Non deve prevalere mai, né allo stadio, né in strada, né nelle mura domestiche. Dobbiamo essere fermi nel condannarla e sempre pronti a cercare una strada diversa”.

Visibilmente emozionato, il tecnico ha poi ricordato le sue origini: “Ritrovarmi qui mi riporta alla mia infanzia. Sono cresciuto in oratorio, su un campo pieno di buche che per noi era San Siro. Facevo il chierichetto e servivo messa. I miei genitori mi hanno insegnato ad affrontare le difficoltà con fede, e per questo sono felice di vedere che oggi esiste ancora un legame profondo tra sport e spiritualità”.

Alla cerimonia hanno preso parte anche il vescovo di Acerra, Monsignor Antonio Di Donna, il sindaco Tito d’Errico, il direttore della Caritas locale Vincenzo Castaldo e Sergio Brio, ex capitano della Juventus e testimone diretto della tragedia dell’Heysel.

Fonte: Repubblica