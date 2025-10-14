Adnkronos News

ComoLake, Maiani: “Europa crea talenti, necessario centro attrattivo per evitare emigrazione”

By Adnkronos
0

(Adnkronos) – "L'Europa continua a creare talenti. È necessario creare un centro che li attragga per far sì che non emigrino negli Stati Uniti. L' Europa ha la capacità di creare un sistema regolatorio efficacie, vedasi l'Ai Act, e così realizzare uno spazio che sia complementare ai modelli creati negli Stati Uniti e Cina e che sia affidabile". Così l'ex direttore generale del Cern, il fisico Luciano Maiani, intervenuto durante l'edizione 2025 del Digital Innovation Forum.  
[email protected] (Web Info)

Factory della Comunicazione

Potrebbe piacerti anche
Adnkronos News

Uomini e Donne, chi è la nuova tronista Sara Gaudenzi?

Adnkronos News

Food, Gherardi (Confagricoltura): “Dieta mediterranea rispecchia…

Adnkronos News

Food, Lusetti (Conad): “Prodotti a marchio contribuiscono a diffusione dieta…

Adnkronos News

ComoLake, Mézard (Bocconi): “Siamo vicini alla Ai trasformativa”

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato.

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.