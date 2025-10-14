Castel Volturno, valutazioni in corso: 4-1-4-1 o 4-3-3

Cominciano a rientrare i nazionali a Castel Volturno. Sabato si gioca a Torino contro i granata di Baroni. In vista della sfida, il Napoli riprende la preparazione. Stando a quello che si legge oggi su La Gazzetta dello Sport, Antonio Conte attende di capire le varie disponibilità degli infortunati e di valutare le condizioni dei rientranti prima di scegliere il modulo tattico da seguire. Matteo Politano è un osservato speciale in tal senso…La prima opzione, secondo il quotidiano, sarebbe il classico 4-1-4-1 con Gilmour regista e Neres al posto di Politano, se indisponibile. In valutazione anche il 4-3-3, per il quale, oltre a Neres, si candiderebbe anche Noa Lang, finora con poco minutaggio.

