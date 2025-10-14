Adnkronos News

Berrettini-Zeppieri oggi a Stoccolma: orario, precedenti e dove vederla

By Adnkronos
0

(Adnkronos) –
Matteo Berrettini torna in campo nell'Atp 250 di Stoccolma. Oggi, martedì 14 ottobre, il tennista azzurro affronta Giulio Zeppieri nel primo turno del torneo svedese. Derby italiano dunque sul cemento indoor, con Zeppieri sorteggiato contro Berrettini dopo aver superato le qualificazioni con vittorie l'ucraino Sachko e contro il tedesco Zahraj. Ecco orario, precedenti e dove vedere Berrettini-Zeppieri in tv e streaming.  Tra i due non ci sono stati confronti in carriera, né a livello Challenger né a livello Atp. Orario e campo del match sono ancora da definire.  Il match tra Zeppieri e Berrettini sarà trasmesso in esclusiva da Sky (Sky Sport Tennis e Sky Sport Uno saranno i canali di riferimento). La partita sarà visibile anche in streaming su NOW e Sky Go. 
[email protected] (Web Info)

Factory della Comunicazione

Potrebbe piacerti anche
Adnkronos News

Trump: “Non volevo chiedere la grazia per Netanyahu ma era il momento…

Adnkronos News

Beatrice Chebet, la regina del mezzofondo: “Ringrazio Dio per i miei successi.…

Adnkronos News

‘Freeze – Chi sta fermo vince’ stasera 14 ottobre: ospiti e…

Adnkronos News

Italia U21-Armenia U21: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv (in chiaro)

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato.

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.