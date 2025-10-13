Ivan Zazzaroni
NewsCalcioIn Evidenza

Zazzaroni: “Con lui il Napoli ha una completezza in attacco che da anni non aveva”

Zazzaroni: "Con lui il Napoli ha una completezza in attacco che da anni non aveva"

By Nicola Mirone
0

Il direttore del Corriere dello Sport, Ivan Zazzaroni, è intervenuto di Radio Goal, trasmissione in onda su Radio Kiss Kiss Napoli.

Factory della Comunicazione

Ecco le parole di Ivan Zazzaroni:

Hojlund mi ricorda l’Hojlund dell’Atalanta e con lui il Napoli ha una completezza in attacco che da anni non aveva, tra lui, Lukaku e Lucca. Con dei suggeritori come De Bruyne, Lobotka, McTominay avere uno come Hojlund è davvero un’arma importante.

Spinazzola? Oggi come oggi è una delle sorprese del Napoli e di tutto il calcio italiano. All’ultimo anno alla Roma per tutti era finito, invece sta dimostrando di essere un grande calciatore. Ha riconquistato la Nazionale e quindi è giusto dire che è la principale sorpresa del calcio italiano in questa stagione”.

Potrebbe piacerti anche
News

Macedonia del Nord – Kazakistan, formazioni ufficiali: Elmas in campo dal primo…

News

Galles-Belgio, le formazioni ufficiali: De Bruyne in campo dal primo minuto

News

Fabbroni: “Esposito paragonato a Hojlund? il danese è più completo”

News

Marek Hamšík protagonista della nuova tappa di “JAN2500”: street soccer, musica e una…

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato.

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.