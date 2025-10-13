Trump illude Starmer, il ‘trabocchetto’ davanti alla stampa

(Adnkronos) – Donald Trump e lo 'scherzo' a Keir Starmer. Nel vertice di Sharm-el-Sheik, che sancisce la pace a Gaza, il presidente degli Stati Uniti è il mattatore assoluto. Trump è il 'padrone di casa' anche se il summit va in scena in Egitto. Nelle dichiarazioni alla fine dell'evento, il presidente americano parla dal podio mentre gli altri leader lo 'scortano' alle spalle. "C'è il Regno Unito?", chiede Trump. Alle sue spalle avanza il premier britannico Keir Starmer, che si avvicina al microfono pensando probabilmente di dover pronunciare qualche parola. "Va tutto bene?", chiede Trump. "Benissimo", risponde Starmer. "E' bello che lei sia qui", chiosa il presidente americano: fine. Starmer rimane interdetto, ma non ha alternative. Il premier britannico torna al proprio posto.

