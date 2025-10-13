Adnkronos News

Trump alla Knesset, due deputati protestano: presidente Usa interrotto

By Adnkronos
0

(Adnkronos) – Momenti di tensione alla Knesset durante l'intervento di Donald Trump. Il discorso del presidente degli Stati Uniti è stato interrotto dalla protesta di due deputati, che sono stati immediatamente allontanati dall'aula. Trump, che stava tessendo le lodi dell'inviato speciale Steve Witkoff, è stato sorpreso dalle urla di un deputato che teneva in mano alcuni fogli con la scritta genocidio. Gli uomini della sicurezza sono intervenuti immediatamente e anche un secondo parlamentare è stato scortato fuori dall'aula. Secondo l'emittente Canale 12, si è trattato dei due deputati della sinistra israeliana (Hadash-Ta'al), il politico arabo-israeliano Ayman Odeh e Ofer Cassif. "E' stato molto efficiente…", ha detto Trump commentando l'intervento della sicurezza, dopo aver ricevuto le scuse dello speaker. "Ora torniamo a parlare di Steve…". 
—internazionale/[email protected] (Web Info)

Factory della Comunicazione

Potrebbe piacerti anche
Adnkronos News

Ricerca, Patarnello (AstraZeneca): “E’ il vero valore delle aziende…

Adnkronos News

Serie A, da Kean a Leao e Pulisic: quanti infortuni in Nazionale

Adnkronos News

Il talk di Cerno e Venier traina la riscossa di ‘Domenica In’

Adnkronos News

Russia, Rutte avverte: “I suoi missili possono colpire tutte le città europee…

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato.

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.