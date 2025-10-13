Trombetti: “Neres non è in grado di dare un contributo in termini di realizzazione”

Il professor Guido Trombetti è intervenuto nel corso della trasmissione “Un calcio alla radio” in onda su Radio Napoli Centrale.

Ecco le parole di Trombetti:

“Sono felice per il gol di Esposito con l’Italia, spero sia il primo di una lunga serie. Ma la notizia più bella è stato rivedere Spinazzola con la nazionale, soprattutto vederlo giocare una grande partita.

Anche Spalletti ha fatto parlare di sé, ma onestamente non si sentiva il bisogno di tornare ancora sul suo addio al Napoli. Mi aspetterei che Spalletti si lecchi le ferite dopo il licenziamento dalla nazionale.

Forse a Coverciano serviva parlare di calcio più che di filosofia. Il Napoli ha una rosa lunga ma un po’ scombinata: Elmas, Lang e Neres che hanno una propensione a lavorare sull’esterno, mentre il Napoli sta giocando soprattutto per vie centrali con il modulo con i quattro centrocampisti.

Dovremmo finalmente capire se Neres è un mostro di bravura solo quando entra a gara in corso o anche quando gioca titolare. Di certo ho capito che Neres non è in grado di dare un contributo in termini di realizzazione. Pochissimi tre gol”.