Tarantino: McTominay tornerà al gol! Hojlund? Straordinario

Le parole del giornalista

By Lorenzo Capobianco
Nel corso di ”Un calcio al pallone” su Radio Napoli Centrale è intervenuto Fabio Tarantino, giornalista del corriere dello Sport sulle prestazioni di Scott McTominay.

“Per McTominay è un problema più di numeri che di rendimento. È cambiato il Napoli intorno a lui, e si sta adattando a un tipo di calcio diverso. Però il paragone nasce da quello che ha chiuso la stagione lo scorso anno, segnando sempre e in grande crescendo. Oggi c’è un Napoli che palleggia di più e lui si sta inserendo in questo nuovo modo di giocare. Ma i gol restano nelle sue corde, soprattutto se segna con la Scozia in una prova non totalmente brillante. Ha bisogno di adattarsi ma spesso i giudizi sulle sue prestazioni sono influenzati proprio dai gol. La rete con la Scozia non può che fargli bene. Hojlund? Calciatore straordinario. Ha la possibilità di rientrare velocemente a quei livelli che tutti gli hanno riconosciuto quando è andato a giocare nel Manchester United”.

