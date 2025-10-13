Spinazzola prezioso al Napoli, ma anche con la Nazionale

E’ stato di Leonardo Spinazzola, l’assist al bacio per Francesco Pio Esposito, che sabato contro l’Estonia ha segnato il suo primo gol in Nazionale. Il calciatore del Napoli è tornato in nazionale dopo due anni e mezzo. Il Mattino scrive: “L’assist per il 3-0 firmato da Pio a Tallinn è stato confezionato da Spinazzola, che ha 12 anni in più del compagno interista. L’esterno è tornato nel Club Italia dopo due anni e mezzo e tanti problemi fisici. Nell’estate 2024, esaurito il contratto con la Roma, era arrivato a Napoli. Pochi minuti in campo e a gennaio l’idea di cambiare squadra, cancellata dopo una serie di compagni infortunati e la cessione di Kvaratskhelia. E in quel momento, sentendo più forte la fiducia di Conte, Spinazzola è diventato il primo ricambio, utile su entrambe le fasce, prezioso da titolare come da riserva. È entrato nel cuore dei compagni e dei tifosi. «È sempre sorridente e disponibile» ha detto il ct Gattuso. Consapevole del suo ruolo in Nazionale come nel Napoli: non contano i minuti in campo ma conta farli bene. “Spina” che torna nel club Italia, a quattro anni e mezzo dalla vittoria dell’Europeo, è un “miracolo” di Conte, che valorizza non soltanto i campioni costosi ma anche le altre risorse a disposizione di una squadra”.

