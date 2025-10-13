Spinazzola è tornato: “Ero bloccato nel passato, è stata dura”

Spinazzola è tornato. Anche in Nazionale. L’altra sera c’è stata la chiusura di un ciclo e l’inizio di un altro. Le sue parole attraverso il Mattino: «Dopo l’infortunio è stata dura. Rimanevo bloccato nel passato, nella visione di quello che ero prima. Ho avuto il bisogno di lavorare punto di vista mentale con dei professionisti: non è sbagliato, mi hanno dato una grande mano. Anche la famiglia ha saputo darmi tanto. E oggi sono un calciatore diverso». Si è goduto la chiamata di Gattuso – «In verità è stata una telefonata molto breve, poche parole: «Leo abbiamo bisogno di te”» ha raccontato – e ora rilancia. A quei Mondiali americani perché non esserci? «C’è un grande clima, il Ct è stato bravissimo. Vedo soprattutto che sappiamo di essere forti, possiamo dire la nostra» ha rilanciato. Come lo ha capito anche lui, che con Conte oggi vive una nuova fase di una carriera esplosa più volte: «Gli devo tanto. Era dai tempi di Gasperini che non lavoravo così forte sotto l’aspetto fisico». si fatica in campo e fuori, ma poi i risultati arrivano. Il lavoro, come spesso l’allenatore napoletano ripete, è l’unica strada per raggiungere qualsiasi obiettivo. Scudetti, convocazioni e pure Mondiali. Quelli del 2026 non possono essere un sogno, appena dopo i Playoff che sono già nel mirino. Leo sa come si gioca e si vince, lo ha già fatto nel club e con l’Italia. Un uomo diverso che può indicare la strada giusta.”

