Ragazzo ucciso a Palermo, prima notte in carcere per presunto killer. Perizia balistica su arma sequestrata

(Adnkronos) – Prima notte in carcere per Gaetano Maranzano, il 28enne palermitano dello Zen arrestato ieri con l'accusa di avere ucciso nella notte tra sabato e domenica Paolo Taormina, 21 anni, in via Spinuzza a pochi passi dal Teatro Massimo. Il presunto omicida avrebbe ammesso ieri sera, durante l'interrogatorio del pm, di avere sparato a Taormina. Ha spiegato che nei giorni precedenti avevano avuto una lite, e che la vittima avrebbe importunato la sua fidanzata, ma questa versione è al vaglio degli investigatori. Sarà eseguita la perizia balistica sulla pistola semiautomatica calibro 9, detenuta illegalmente, sequestrata ieri, durante la perquisizione nella sua abitazione, a Gaetano Maranzano. “Una marcia silenziosa per fare rumore". Scenderanno in piazza questa sera con questo slogan Cgil Cisl Uil e Acli Palermo, "dopo l'ennesima morte di un giovane avvenuta nella movida palermitana", per dire "basta alla violenza cittadina e al degrado sociale che sta soffocando la città ormai allo sbando”. La marcia partirà alle 20.30 da piazza Verdi per giungere fino alla Prefettura in via Cavour.

