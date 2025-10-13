Qualificazioni Mondiali – Settimo gol stagionale per Hojlund

Rasmus Hojlund, attaccante del Napoli, ha segnato ieri con la sua Danimarca, e per lui è il settimo gol stagionale tra campionato e nazionale. Il Mattino scrive: “A segno anche Hojlund. Il centravanti del Napoli sta vivendo un momento d’oro e ha trovato un altro gol, il sesto consecutivo nelle ultime quattro partite. Stavolta, ha saputo approfittare di un retropassaggio sbagliato di Zafeiris verso Vlachodimos, inserendosi con prontezza e superando proprio il portiere della Grecia. Una rete che ha sbloccato la partita, terminata poi 3-1. Vittoria che porta la Nazionale danese al primo posto del girone grazie alla differenza reti migliore rispetto a quella della Scozia. Per Hojlund, uscito al 70’ in favore di Biereth, è il settimo gol in stagione. Danimarca e Scozia si giocheranno il primo posto nel girone nelle prossime due partite, con lo scontro diretto in Scozia all’ultima giornata”.

