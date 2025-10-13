Qualificazioni Mondiali – McTominay torna a segnare, con la sua Scozia

In queste due settimane di sosta per le nazionali anche gli azzurri di Conte sono impegnati in giro per il mondo, come Scott McTominay, che ieri nella gara della sua Scozia contro la Bielorussia è tornato al gol. Il Mattino scrive: “McTominay si è sbloccato. Il centrocampista scozzese è tornato a segnare con la maglia della Nazionale nella vittoria per 2-1 contro la Bielorussia con un bel gol. Una prestazione importante, che mette la sua squadra in un’ottima posizione di classifica, in attesa della partita tra Danimarca e Grecia dove sarà impegnato anche Hojlund.

