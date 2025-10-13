Politano può tornare già contro il Torino

Matteo Politano, reduce da un infortunio durante l’ultima vittoria contro il Genoa, sembra essersi ripreso in fretta il suo Napoli. Antonio Conte stava già pensando a come sostituire uno dei suoi intoccabili ma, una settimana dopo, Politano sembra già pronto a rientrare in campo dal primo minuto contro il Torino.

Ovviamente dovrà dare prova di essere al cento per cento perchè prima della Champions e dell’Inter non bisogna correre rischi.

La trasformazione di Politano ha colpito tutti, in primis il suo allenatore Antonio Conte che lo aveva già allenato al primo anno di Inter. Pochi mesi assieme, poi fu ceduto al Napoli dove, insomma, non era al centro del progetto. Ad oggi è diventato insostituibile tant’è che lo stesso tecnico azzurro lo esaltò tempo fa: “l’ho trovato molto più maturo rispetto a quando l’ho avuto all’Inter. Oltre le sue qualità tecniche, abbina una grandissima attenzione tattica e una condizione fisica importante.”

In questo campionato, Politano è tra i migliori della squadra, è il primo per dribbling riusciti (11), il secondo miglior recuperi palloni (31) dietro ad Anguissa (36).

Insomma, Politano è diventato un punto di riferimento per gli azzurri.