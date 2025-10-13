Pio Esposito, il pulcino diventato grande: l’Inter si gode il suo gioiello incedibile

Pio Esposito è il nuovo simbolo dell’Inter che cresce e si rinnova. L’attaccante, esploso tra gol e prestazioni di alto livello, sta vivendo una scalata costante: dalla rete al debutto contro il River Plate fino ai sigilli in Serie A e con la Nazionale. Conte e Chivu lo considerano ormai una certezza, capace di alternarsi con Lautaro e Thuram senza far rimpiangere nessuno.

L’Inter, che lo ha cresciuto sin da bambino, lo ha blindato con un contratto fino al 2030 e un ingaggio salito a un milione di euro, ma è pronta a rivederlo al rialzo. Le big europee lo osservano — in estate sono arrivate offerte da 50 milioni — ma Marotta e Ausilio non hanno dubbi: Esposito è incedibile. Il “bambino d’oro” del vivaio nerazzurro è ormai un patrimonio tecnico ed economico del club.

Fonte: Gazzetta