FERRARA, ITALY - MARCH 26: Francesco Pio Esposito of Italy U21 during the UEFA Under21 EURO Qualifier match between Italy U21 and Turkey U21 at Stadio Paolo Mazza on March 26, 2024 in Ferrara, Italy. (Photo by Alessandro Sabattini/Getty Images)
Pio Esposito, il pulcino diventato grande: l’Inter si gode il suo gioiello incedibile

By Emanuela Menna
Pio Esposito è il nuovo simbolo dell’Inter che cresce e si rinnova. L’attaccante, esploso tra gol e prestazioni di alto livello, sta vivendo una scalata costante: dalla rete al debutto contro il River Plate fino ai sigilli in Serie A e con la Nazionale. Conte e Chivu lo considerano ormai una certezza, capace di alternarsi con Lautaro e Thuram senza far rimpiangere nessuno.

L’Inter, che lo ha cresciuto sin da bambino, lo ha blindato con un contratto fino al 2030 e un ingaggio salito a un milione di euro, ma è pronta a rivederlo al rialzo. Le big europee lo osservano — in estate sono arrivate offerte da 50 milioni — ma Marotta e Ausilio non hanno dubbi: Esposito è incedibile. Il “bambino d’oro” del vivaio nerazzurro è ormai un patrimonio tecnico ed economico del club.

Fonte: Gazzetta

