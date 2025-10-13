Noa Lang, il Napoli aspetta la scintilla: Conte punta sul suo rilancio

Noa Lang non ha ancora inciso come previsto nel Napoli di Antonio Conte. L’olandese, arrivato dal PSV per raccogliere l’eredità di Kvaratskhelia, sta faticando a trovare spazio e continuità nel 4-1-4-1 del tecnico, che spesso preferisce McTominay a sinistra. I numeri, però, non sono del tutto negativi: dieci presenze, due gol e due assist, tra cui quello decisivo contro la Juventus negli spareggi. Conte si aspetta presto un cambio di passo e considera Lang una pedina chiave per dare nuove soluzioni offensive. Con il fitto calendario e il ritorno delle coppe, il Napoli avrà presto bisogno della versione migliore dell’esterno olandese.

Factory della Comunicazione