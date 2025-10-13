NewsCalcioNapoli

Noa Lang, il Napoli aspetta la scintilla: Conte punta sul suo rilancio

By Emanuela Menna
0

Noa Lang non ha ancora inciso come previsto nel Napoli di Antonio Conte. L’olandese, arrivato dal PSV per raccogliere l’eredità di Kvaratskhelia, sta faticando a trovare spazio e continuità nel 4-1-4-1 del tecnico, che spesso preferisce McTominay a sinistra. I numeri, però, non sono del tutto negativi: dieci presenze, due gol e due assist, tra cui quello decisivo contro la Juventus negli spareggi. Conte si aspetta presto un cambio di passo e considera Lang una pedina chiave per dare nuove soluzioni offensive. Con il fitto calendario e il ritorno delle coppe, il Napoli avrà presto bisogno della versione migliore dell’esterno olandese.

Factory della Comunicazione

Potrebbe piacerti anche
News

Ulivieri: “Italia pronta per Israele. Conte sa adattarsi a ogni squadra”

News

Morales: “Napoli modello di continuità. Conte chiede tanto, ma i risultati…

News

Marianucci carica l’U21: “Con l’Armenia serve concentrazione. Indossare la maglia…

News

Qualificazioni Mondiali, ecco le formazioni Camerun-Angola, gioca Anguissa

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato.

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.