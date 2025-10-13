Napoli, il primo bilancio dopo otto gare: ecco gli imprescindibili di Antonio Conte

Il Napoli di Antonio Conte ricarica le batterie in vista del match di sabato alle ore 18:00 contro il Torino, allo stadio Olimpico “Grande Torino”. In questi giorni di sosta per le nazionali, è tempo di primi bilanci dopo le otto gare disputate finora dagli azzurri tra campionato e Champions League.

In Champions, il Napoli ha esordito con una sconfitta per 2-0 in casa del Manchester City, ma ha poi conquistato la prima vittoria al Maradona battendo 2-1 lo Sporting Lisbona. In campionato, la squadra di Conte ha vinto cinque delle sei partite giocate, con l’unica battuta d’arresto arrivata a Milano contro il Milan di Allegri.

In queste otto gare stagionali, ci sono due giocatori sempre partiti titolari, considerati imprescindibili da Antonio Conte: Scott McTominay e Matteo Politano. Lo scozzese è inoltre il primo per minuti giocati ed è diventato un elemento chiave nello scacchiere tattico del tecnico, impiegato quest’anno in una posizione più avanzata rispetto alla scorsa stagione, grazie anche all’inserimento di De Bruyne, titolare in sette gare con tre gol all’attivo.

Tra i più utilizzati da Conte, secondo quanto riportato dal corriere dello sport, figurano anche Anguissa e Lobotka, veri motori del centrocampo azzurro. Tuttavia, nella sfida di sabato contro il Torino, il Napoli dovrà fare a meno proprio di Lobotka, fermo ai box per un infortunio. Al suo posto dovrebbe trovare spazio lo scozzese Gilmour, autore finora di sette presenze stagionali, ma solo una da titolare, in cui ha anche realizzato un gol contro il Pisa.