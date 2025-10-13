Napoli, dopo la sosta il maxi ciclo di sette gare
Il Napoli tornerà in campo sabato 18 ottobre contro il Torino, e da qui sarà un maxi ciclo di sette gare fra campionato e Champions League. Il Corriere dello Sport scrive: “I due blocchi iniziali della stagione hanno offerto una crescita graduale degli impegni: due partite ad agosto dopo una preparazione durissima e stop, la sosta di settembre; poi il primo ciclo impegnativo di sei tappe in ventidue giorni, dal 13 settembre al 5 ottobre, con l’avvento della Champions, il viaggio a Manchester e il primo scontro diretto del campionato a San Siro contro il Milan. L’unica macchia del primo mese e mezzo del Napoli campione d’Italia e del Conte bis: al netto di una reale difficoltà a inquadrare la sconfitta contro il City, con la squadra in dieci sin dal minuto 21 ma orgogliosamente testa a testa in parità numerica, la sconfitta contro il Diavolo è stato l’unico passo falso (anche in considerazione della superiorità guadagnata al 12’ della ripresa). Il bilancio, però, è nettamente spostato verso il segno positivo: il Napoli è primo in classifica con la Roma con 15 punti in sei giornate, in Champions è nel gruppone delle squadre con 3 punti in due turni e, cosa fondamentale, dopo gli impegni di coppa non ha mai pagato dazio. Anzi, ha sempre vinto. Due su due. Contro il Pisa e, fattore ancora più significativo, in rimonta contro il Genoa.