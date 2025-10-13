Marianucci carica l’U21: “Con l’Armenia serve concentrazione. Indossare la maglia azzurra è un onore”

Luca Marianucci, difensore del Napoli e della Nazionale U21, ha parlato alla vigilia della sfida contro l’Armenia, valida per le qualificazioni europee. Di seguito, le sue parole:

“Sicuramente arriviamo a questa gara con molto entusiasmo dopo la partita con la Svezia. Della Polonia ora non ci interessa, pensiamo solo alla gara di domani con l’Armenia. Speriamo di replicare le prestazioni che stiamo facendo. Devo dire grazie al mister Baldini che mi ha dato l’opportunità di vestire la maglia della Nazionale, come ci diciamo fra noi ogni giorno è sempre un onore indossarla, bisogna onorarla per tutti quelli che ci guardano.”

Su Cremona.

“Abbiamo ricevuto veramente una bella accoglienza, ho già avuto l’opportunità di giocare nel centro sportivo durante il settore giovanile, è molto bello e non ce ne sono molti così in tutta la Serie A. Quindi bisogna fare i complimenti alla Cremonese per quanto hanno fatto. Giocheremo contro di loro il 28 dicembre, se non sbaglio. Loro sono partiti forte e non ci regaleranno di certo punti.”