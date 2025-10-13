NewsNapoliNapoli Città

Marek Hamšík protagonista della nuova tappa di “JAN2500”: street soccer, musica e una collezione dedicata alla leggenda azzurra

By Emanuela Menna
0

Venerdì 17 ottobre, nss edicola torna in piazza San Pasquale a Napoli con una nuova tappa di JAN2500, il palinsesto ideato da J’Adore Napoli per celebrare i 2500 anni della città. L’evento sarà dedicato a Marek Hamšík, simbolo eterno del Napoli e recordman di presenze in maglia azzurra.

Factory della Comunicazione

Per l’occasione verrà allestito un campo di street soccer a gabbia, dove otto talent e influencer si sfideranno in un torneo. Dalle 17 alle 18 il campo sarà aperto anche al pubblico, con partite 1 contro 1 per adulti e 2 contro 2 per bambini.

La serata sarà accompagnata da DJ set, snack, bevande e la distribuzione di 50 pettorine speciali dedicate a Hamšík. Inoltre, l’evento segna il lancio di una collezione esclusiva J’Adore Napoli x Marek Hamšík, ispirata al suo iconico numero 17, alla cresta e alle maglie che hanno segnato la sua carriera, tra cui la celebre camouflage del 2013/2014.

Gli organizzatori promettono una piazza gremita e “tante sorprese”, per celebrare non solo un campione, ma anche lo spirito e l’identità di Napoli.

Fonte: Il Mattino

Potrebbe piacerti anche
News

Trombetti: “Neres non è in grado di dare un contributo in termini di…

News

Politano può tornare già contro il Torino

News

Noa Lang, il Napoli aspetta la scintilla: Conte punta sul suo rilancio

News

Ulivieri: “Italia pronta per Israele. Conte sa adattarsi a ogni squadra”

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato.

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.