Marek Hamšík protagonista della nuova tappa di “JAN2500”: street soccer, musica e una collezione dedicata alla leggenda azzurra

Venerdì 17 ottobre, nss edicola torna in piazza San Pasquale a Napoli con una nuova tappa di JAN2500, il palinsesto ideato da J’Adore Napoli per celebrare i 2500 anni della città. L’evento sarà dedicato a Marek Hamšík, simbolo eterno del Napoli e recordman di presenze in maglia azzurra.

Per l’occasione verrà allestito un campo di street soccer a gabbia, dove otto talent e influencer si sfideranno in un torneo. Dalle 17 alle 18 il campo sarà aperto anche al pubblico, con partite 1 contro 1 per adulti e 2 contro 2 per bambini.

La serata sarà accompagnata da DJ set, snack, bevande e la distribuzione di 50 pettorine speciali dedicate a Hamšík. Inoltre, l’evento segna il lancio di una collezione esclusiva J’Adore Napoli x Marek Hamšík, ispirata al suo iconico numero 17, alla cresta e alle maglie che hanno segnato la sua carriera, tra cui la celebre camouflage del 2013/2014.

Gli organizzatori promettono una piazza gremita e “tante sorprese”, per celebrare non solo un campione, ma anche lo spirito e l’identità di Napoli.

Fonte: Il Mattino