La Top 11 di Benitez: c’è solo un ex azzurro

A margine della sua comparsata al Festival dello Sport, organizzato dalla Gazzetta dello Sport è stato chiesto a Rafa Benitez, tecnico del Napoli dal 2013 al 2015, di stilare la sua top 11 tra i giocatori allenati in carriera. Nonostante i pochi anni passati a Napoli, e i risultati sicuramente non eccelsi, Benitez ha avuto la possibilità di allenare numerosi campioni nell’ex San Paolo.

Factory della Comunicazione

Tra i vari però, la scelta di Rafa è ricaduta solo su un giocatore, ovvero Pepe Reina. La motivazione? ”E’ stato con me più tempo”, dice Benitez.

Tra i vari giocatori non scelti troviamo calciatori del calibro di Koulibaly, Callejon e Higuain, esplosi però dopo l’addio di Benitez, destinazione Madrid.

Fonte: Tuttomercatoweb