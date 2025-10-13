NewsCalcioMercato

La sosta delle nazionali dà il via ad un poker di rinnovi

By Giuseppe Sacco
0

La sosta ha il potere di alimentare incontri sul futuro e Giovanni Manna, il direttore sportivo, ha avviato dialogi per i rinnovi:

Factory della Comunicazione

                           

con Amir Rrahmani il discorso è stato avviato da tempo, come con Frank Anguissa,

 

 

mentre adesso sta per arrivare il momento dei giovani, sui quali il club ha deciso di puntare in epoca non sospetta. Ambrosino Vergara, che Conte ha fatto debuttare nella prima finestra di questo campionato, sono in odore di firma ma le chiacchierate, ovviamente, hanno i loro tempi.  FONTE GAZZETTA

Potrebbe piacerti anche
News

Ha giocato solo 172’, Conte ha bisogno di Neres e la sua fantasia, sarà titolare

News

CdS Campania – ” NAPOLI OVUNQUE”. Conte e la squadra impegnati in…

News

UFFICIALE – Da oggi in vendita i biglietti di Napoli/Inter (Fase 2)

News

Buongiorno incontrerà l’ex squadra, Conte lo convocherà. Poi si decide

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato.

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.