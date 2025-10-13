La sosta delle nazionali dà il via ad un poker di rinnovi

La sosta ha il potere di alimentare incontri sul futuro e Giovanni Manna, il direttore sportivo, ha avviato dialogi per i rinnovi:

Factory della Comunicazione

con Amir Rrahmani il discorso è stato avviato da tempo, come con Frank Anguissa,

mentre adesso sta per arrivare il momento dei giovani, sui quali il club ha deciso di puntare in epoca non sospetta. Ambrosino e Vergara, che Conte ha fatto debuttare nella prima finestra di questo campionato, sono in odore di firma ma le chiacchierate, ovviamente, hanno i loro tempi. FONTE GAZZETTA