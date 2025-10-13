Adnkronos News

Iva Zanicchi, l’incidente dopo il concerto: saluta i fan e cade a terra

(Adnkronos) – Piccolo incidente per Iva Zanicchi al termine del concerto che ha tenuto a Noci – in provincia di Bari – lo scorso 10 ottobre, in occasione della tradizionale festa d’autunno.  La cantante dopo l'esibizione si è avvicinata al pubblico per salutare i fan, ma qualcosa l'ha fatta inciampare ed è caduta a terra. Il momento è stato ripreso in un video diventato virale sui social e condiviso su Instagram da ‘Radiobari’.   Fortunatamente, l'artista è stata immediatamente soccorsa dalle forze dell'ordine presenti sul posto che l’hanno aiutata a rialzarsi. Nessuna conseguenza grave per Zanicchi che non ha risparmiato sorrisi e abbracci ai fan presenti.  
