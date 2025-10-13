Adnkronos News

Incidente sul lavoro nel bolognese: operaio 29enne muore in azienda metalmeccanica

By Adnkronos
0

(Adnkronos) – In mattinata un operaio di 29 anni, originario del Bangladesh, è morto in seguito a un incidente sul lavoro in un’azienda metalmeccanica a San Giorgio di Piano (Bologna). L’uomo era regolarmente residente in Italia ed era dipendente della Righi Lavorazioni Meccaniche con ha sede nella zona industriale di Stiatico. Secondo le prime ricostruzioni, sembra che la vittima stesse lavorando a un macchinario e sia stato colpito da un oggetto in lavorazione. Dopo la segnalazione, il 118 è intervenuto sul posto ma non c’è stato nulla da fare. Sul luogo anche i carabinieri e il personale di Medicina del lavoro dell'Ausl. Fim, Fiom e Uilm Bologna hanno proclamato uno sciopero di due ore a fine turno per domani con presidio dalle 15.30 davanti ai cancelli dell’azienda.  
[email protected] (Web Info)

Factory della Comunicazione

Potrebbe piacerti anche
Adnkronos News

Milan, infortunio al flessore per Saelemaekers: quando torna in campo

Adnkronos News

Agricoltura: Assofertilizzanti, divieto uso urea causerebbe perdita 45% valore…

Adnkronos News

Brasile, scoppia caso Neymar. Ancelotti non lo convoca: “Deve essere in…

Adnkronos News

Siracusa, accoltella la ex che esce dal lavoro: lei in fin di vita, lui arrestato

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato.

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.