Ha giocato solo 172’, Conte ha bisogno di Neres e la sua fantasia, sarà titolare

Torino-Napoli sembra disegnata ad arte per Neres, che a Conte offre qualsiasi tipo di scelta: volendo, può sistemarlo a destra, al posto di Politano infortunato; o magari può dirottarlo dall’altra parte, dove c’era Kvara, dove serve profondità. E comunque, vada come vada, Neres sta dentro qualsiasi modulo, che si chiami tridente, che sia 4-1-4-1, che sia quel che vi pare. Il Neres che non si è visto ha dovuto fronteggiare qualche colpo basso della sorte, che alla vigilia della partita con il Cagliari – proprio nel riscaldamento – gli ha suggerito di rallentare, anzi di fermarsi: affaticamento muscolare, che può pure essere l’anticamera di qualcosa di più serio, e comunque ti induce a startene a riposo e di costringe a rinunciare ad una possibilità. Però, prima, la sua Napoli è stata altro: il 23 maggio, ad esempio, o la sfilata sul lungomare, quella passeggiata romantica tra la folla che lo ha conquistato ed alla quale vorrebbe restituire qualcosa di suo.