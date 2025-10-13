Francesco Pio Esposito, ADL ci provò a portarlo in azzurro
E’ di origine campane, ma si è trasferito da piccolo a Brescia, con al famiglia, Esposito Francesco Pio è uno dei talenti nostrani che in prospettiva si spera possa diventare la punta di diamante della nazionale, con cui sabato, contro l’Estonia, ha segnato il suo primo gol. Il Mattino scrive: “Esposito Francesco Pio. Anni 20, nato a Castellammare di Stabia. Professione: bomber, per l’Inter che lo ha allevato e fortemente creduto in lui dopo le 19 reti con la maglia dello Spezia nello scorso campionato di serie B e per la Nazionale, con cui ha segnato il primo gol sabato scorso in Estonia. Questo grande talento, partito da bambino per Brescia con i fratelli anch’essi calciatori, è nato a trenta chilometri da Napoli ma non indossa la maglia del Napoli.