Adnkronos News

Festa del Cinema di Roma, Nastasi: “Progetto Acea entra a pieno nello spirito kermesse”

By Adnkronos
0

(Adnkronos) – "La presenza di Acea nel progetto Festa del Cinema di Roma è fondamentale. Si tratta di una collaborazione che dura da anni e che si è rafforzata nel tempo. Il progetto ‘Gocce di cinema’ entra appieno nello spirito dell'evento. Sono ancora commosso dalle migliaia di persone che quest'estate ho visto all’Arena degli acquedotti per guardare i film con il logo Acea e con la sponsorizzazione Acea, una partecipazione che testimonia del successo del progetto”. Lo afferma Salvatore Nastasi, presidente della Festa del Cinema di Roma, intervenendo a Roma alla presentazione della seconda edizione del contest ‘I mille volti dell’acqua’ e della retrospettiva ‘Gocce di cinema’, promossi da Acea, in collaborazione con Festa del Cinema di Roma e Centro sperimentale di cinematografia, per raccontare l’acqua, elemento prezioso indispensabile per la vita, attraverso gli occhi di giovani videomaker e di grandi registi. “Quest'anno mi hanno parlato di nuovi progetti molto belli, vedremo il risultato di mercoledì 15, parteciperò anche io alla presentazione del vincitore. Spero – conclude – che il prossimo anno faremo ancora di più”. 
[email protected] (Web Info)

Factory della Comunicazione

Potrebbe piacerti anche
Adnkronos News

A 10 anni dall’alluvione, Rummo celebra una storia di rinascita e di coraggio

Adnkronos News

Riscaldamenti al via il 15 ottobre, per le famiglie spesa di oltre mille euro in…

Adnkronos News

Nuoto: maltempo non rovina la festa, Golfo Aranci brilla ancora nella Cdm in acque…

Adnkronos News

Rapper Faneto sotto accusa, l’ex fidanzata pubblica foto e messaggi di violenza

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato.

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.