Fabrizio Romano: “Hojlund – Napoli? Nessuna telenovela”

L’esperto di calciomercato, Fabrizio Romano, ha parlato tramite il suo canale Youtube del futuro di Rasmus Hojlund, attaccante attualmente in forza al Napoli in prestito con diritto di riscatto dal Manchester United.

Ecco le parole di Fabrizio Romano:

“Il Napoli ha tutte le intenzioni di riscattare Rasmus Hojlund. Io mi aspetto al 99% che l’attaccante danese resti a Napoli a titolo definitivo, a meno che non succedano cose clamorose. Questo è giusto chiarirlo, perché vi abbiamo raccontato tutti i dettagli di questa operazione con una base molto chiara: 6 milioni di euro di prestito, 44 milioni di diritto di riscatto che può diventare obbligo.

Il Napoli è stato molto bravo a prendere Rasmus Hojlund e a puntarci, adesso i suoi numeri parlano da soli in questo inizio di stagione. Insomma, il club azzurro, il giocatore, gli agenti del giocatore, lo stesso Manchester United, tutti si aspettano che Hojlund venga riscattato e che non sia una telenovela.

È un discorso che verrà chiuso in tempi rapidi. Assolutamente destinazione riscatto e destinazione futuro, titolerei sul Napoli e Hojlund. Perché queste sono le intenzioni di tutti: Hojlund è molto contento a Napoli, le sue prestazioni parlano per lui, ma c’è già il da subito feeling con i compagni e con Antonio Conte. Il tecnico lo apprezza molto come giocatore di gol ma anche di lavoro, di fatica, di intensità“.