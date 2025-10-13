Dzemaili sul Napoli: “Bisogna capire come gestirà il doppio impegno”

Blerim Dzemaili, ex centrocampista azzurro, ha rilasciato un’intervista a La Repubblica nel corso della quale si è soffermato sul momento del Napoli. Le sue parole riportate da Tuttomercatoweb:

Factory della Comunicazione

“Sta facendo bene. Il doppio impegno non è mai semplice: il Napoli gioca campionato Champions, le insidie sono tante.

La società è stata brava ad aumentare la qualità in panchina. Non ho mai amato la parola “titolare”, servono 22 giocatori di alto livello. Mi è piaciuto molto il ritorno di Elmas che valuto molto completo.

E poi, naturalmente, c’è Kevin De Bruyne, un campione assoluto.

Probabilmente quello che soffre è McTominay. Gioca un po’ più largo sulla sinistra e secondo me da il meglio in una posizione più centrale. Ma c’è anche da considerare un aspetto: quando hai un compagno di squadra come De Bruyne bisogna pure adattarsi per il bene della squadra. Il Napoli è forte, ha lo scudetto sul petto, ma bisogna capire come gestirà il doppio impegno”.