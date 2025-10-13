Adnkronos News

Duplice infanticidio a Reggio Calabria, indagata risponde al gip

By Adnkronos
0

(Adnkronos) – Ha risposto alle domande del gip e del pubblico ministero della Procura di Reggio Calabria Sara Genovese, la donna di 25 anni accusata di aver soffocato e poi nascosto in un armadio i due neonati appena partoriti, a luglio dello scorso anno.  L'interrogatorio della giovane, che è durato circa un'ora e mezza, si è tenuto al Cedir di Reggio Calabria. Ad accompagnarla, i difensori Carlo Morace e Giuseppina Quattrone, i quali hanno riferito di uno stato emotivo "particolarmente fragile" della ragazza, che ha comunque fornito la propria versione dei fatti.  La donna si trova attualmente ai domiciliari, con applicazione del braccialetto elettronico, ed è indagata anche per l'omicidio di un altro figlio appena nato, avvenuto tre anni fa, di cui ancora non è stato rinvenuto il corpo. 
[email protected] (Web Info)

Factory della Comunicazione

Potrebbe piacerti anche
Adnkronos News

Professioni, Perrini (Cni): “Bene ddl Delega ma a dicembre mobilitazione per…

Adnkronos News

Ad Arezzo il Festival dedicato al marketing sportivo il 14-15 ottobre

Adnkronos News

Sanità, Noviello (Asl Roma 3): “Prevenzione investimento più potente per salute…

Adnkronos News

Frasi d’odio contro Liliana Segre, gip condanna la scrittrice Cecilia Parodi

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato.

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.