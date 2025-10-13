NewsCalcioMercato

Decreto Crescita: può aiutare il Napoli su due rinnovi

Il provvedimento aiuterebbe il club azzurro a rinnovare alcuni dei suoi pupilli

By Lorenzo Capobianco
0

Primo posto in campionato, una buona partenza in Champions League. Questi risultati ottimi, anche se parziali, non fermano il Napoli dal programmare il futuro. L’occhio è puntato, però, non sull’acquisto di nuovi calciatori ma sulla conferma di quelle che sono le certezze della rosa, a prescindere da tecnici e dirigenti. I rinnovi imminenti dovrebbero essere ben 3, di cui due potrebbero giovare dei vantaggi del Decreto Crescita, ancora oggi attivo ad alcune condizioni.

Factory della Comunicazione

Il primo sulla lista è Amir Rrhamani, frenato da questo inizio di stagione da un infortunio contratto col Kosovo. Il suo contratto scade nel 2027, e Amir si dice pronto a rinnovare per un altro anno.  Il suo contratto è di 4 milioni lordi, che col Decreto Crescita gli permetterà di intascarne all’incirca 3.

Il secondo giocatore che godrà dei benefici del decreto è Frank Zambo Anguissa. Nonostante le voci che lo vedevano lontano già questa estate, Zambo è rimasto ed è un punto fisso per Conte. Per questo il suo contratto, con scadenza nel 2027 è pronto a essere rinnovato.

L’altro giocatore è Leonardo Spinazzola, che come Benjamin Button sta vivendo una seconda giovinezza all’ombra del Vesuvio. Il contratto scade nel 2026 ma sia il suo entourage che il Napoli sono pronti a prolungare. In tal caso, Spinazzola non trarrebbe vantaggio dal decreto.

Fonte: Tuttomercatoweb

Potrebbe piacerti anche
News

Live Qualificazioni Mondiali: sotto la Macedonia

News

Tarantino: McTominay tornerà al gol! Hojlund? Straordinario

News

Buongiorno presente alla prima del film ”Come Romeo e Giulietta”

News

Castel Volturno: riprendono gli allenamenti, il report del Napoli

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato.

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.