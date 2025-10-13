Conte ha tenuto Ambrosino e Vergara, devono crescere coi grandi, ma serve una casa per il vivaio

Il tecnico del Napoli Antonio Conte ha ribadito da sempre che una ricchezza di una squadra è data anche da un vivaio importante, non a caso ha trattenuto i giovani Ambrosino e Vergara, ma è necessaria una casa per i giovani azzurri. Il Mattino scrive: “Conte, al termine del ritiro precampionato, ha deciso di non lasciar partire l’attaccante Ambrosino e il centrocampista Vergara. Li ha confermati nella rosa, dando a entrambi un po’ di spazio nelle partite con Cagliari e Sassuolo. Stagione lunga, vi saranno altre opportunità, ne sono sicuri il tecnico come i due ragazzi che stanno crescendo nella migliore scuola possibile. In un altro calcio, quando il passaggio dei più bravi dal settore giovanile alla prima squadra era naturale e non prevedeva passaggi in club di categoria inferiore, Vujadin Boskov ricordava che i ragazzi devono lavorare tutti i giorni con i “grandi” per imparare: lui, trent’anni fa, non volle che partissero da Napoli i giovani Cannavaro e Pecchia, almeno finché non scoppiò la crisi finanziaria che obbligò la società a cederli.

