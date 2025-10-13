NewsCalcioRassegna Stampa

Conte ha tenuto Ambrosino e Vergara, devono crescere coi grandi, ma serve una casa per il vivaio

By Emilia Verde
Il tecnico del Napoli Antonio Conte ha ribadito da sempre che una ricchezza di una squadra è data anche da un vivaio importante, non a caso ha trattenuto i giovani Ambrosino e Vergara, ma è necessaria una casa per i giovani azzurri. Il Mattino scrive: “Conte, al termine del ritiro precampionato, ha deciso di non lasciar partire l’attaccante Ambrosino e il centrocampista Vergara. Li ha confermati nella rosa, dando a entrambi un po’ di spazio nelle partite con Cagliari e Sassuolo. Stagione lunga, vi saranno altre opportunità, ne sono sicuri il tecnico come i due ragazzi che stanno crescendo nella migliore scuola possibile. In un altro calcio, quando il passaggio dei più bravi dal settore giovanile alla prima squadra era naturale e non prevedeva passaggi in club di categoria inferiore, Vujadin Boskov ricordava che i ragazzi devono lavorare tutti i giorni con i “grandi” per imparare: lui, trent’anni fa, non volle che partissero da Napoli i giovani Cannavaro e Pecchia, almeno finché non scoppiò la crisi finanziaria che obbligò la società a cederli.

È evidente che non basta la volontà di un allenatore. Serve una casa per il vivaio ed è quella che De Laurentiis vuole costruire nella zona di Succivo, provincia di Caserta, perché si sta avvicinando il momento di lasciare il centro tecnico di Castel Volturno, dove peraltro non vi è la possibilità di fare allenare e giocare le giovanili. Con una rete di osservatori e tecnici, investendo su queste risorse tecniche, il Napoli potrà tornare ad allevare campioni come quelli che ha avuto in passato. Il capitano dell’ultima Nazionale che vinse il Mondiale era Cannavaro, nato a un chilometro dal San Paolo, piccolo e felice raccattapalle nel giorno del primo scudetto. C’è tanto da fare, certo. La Primavera, tornata nel campionato di primo livello, è ultima in classifica. Come dicevano i maestri d’un tempo, più dei risultati conta il rifornimento dei giocatori alla prima squadra. E quello della provincia di Napoli è un serbatoio ricchissimo”.
