Castel Volturno: riprendono gli allenamenti, il report del Napoli
Dopo due giorni di pausa i calciatori azzurri si sono riuniti sotto le direttive di Antonio Conte per una seduta di allenamento.
A renderlo noto è stato il Napoli attraverso un report ufficiale:
“Dopo due giorni di riposo, gli azzurri riprendono gli allenamenti al SSC Napoli Training Center. Il gruppo è stato impegnato in una seduta pomeridiana e ha svolto un lavoro metabolico di resistenza“.
I calciatori azzurri assenti per impegni con le nazionali:
Italia: Meret, Di Lorenzo e Spinazzola
Camerun: Anguissa
Belgio: De Bruyne
Macedonia del Nord: Elmas
Scozia: Gilmour e McTominay
Danimarca: Hojlund
Italia U21: Marianucci