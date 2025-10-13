Castel Volturno: riprendono gli allenamenti, il report del Napoli

Dopo due giorni di pausa i calciatori azzurri si sono riuniti sotto le direttive di Antonio Conte per una seduta di allenamento.

Factory della Comunicazione

A renderlo noto è stato il Napoli attraverso un report ufficiale:

“Dopo due giorni di riposo, gli azzurri riprendono gli allenamenti al SSC Napoli Training Center. Il gruppo è stato impegnato in una seduta pomeridiana e ha svolto un lavoro metabolico di resistenza“.

I calciatori azzurri assenti per impegni con le nazionali:

Italia: Meret, Di Lorenzo e Spinazzola

Camerun: Anguissa

Belgio: De Bruyne

Macedonia del Nord: Elmas

Scozia: Gilmour e McTominay

Danimarca: Hojlund

Italia U21: Marianucci