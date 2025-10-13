Camerun – Angola 0-0, pareggio a reti bianche per Anguissa

La sfida Camerun-Angola è terminata con il risultato di 0-0. Il Camerun conferma il secondo posto nel Gruppo D alle spalle di Capo Verde.

La sfida non aveva molto da dire per l’Angola che è ormai aritmeticamente fuori dai Mondiali. Il centrocampista del Napoli, Zambo Anguissa, ha giocato tutti e 90 i minuti con la maglia del Camerun, senza incidere sulla gara.

Nell’Angola è sceso in campo anche l’attaccante del Cagliari Zito Luvumbo.