Buongiorno presente alla prima del film ”Come Romeo e Giulietta”

Le parole del regista

By Lorenzo Capobianco
Giuseppe Nuzzo, regista del film ”Come Romeo e Giulietta” è intervenuto a Radio Napoli Centrale, sulla presenza di un calciatore del Napoli alla prima del suo prodotto.

“Il mio film è da giovedì nei cinema e si intitola “Come Romeo e Giulietta”. È ispirato alla storia vera di una ragazza affetta da SMA. È una storia che fa riflettere sulle cose davvero importanti della vita. Alla prima abbiamo avuto ospite il difensore del Napoli Alessandro Buongiorno, che è molto amico dell’attrice protagonista Mariasole Pollio. Lui si è mostrato molto sensibile al tema e ha apprezzato il film. Questa è una grande soddisfazione. Buongiorno è un ragazzo molto attento a questi temi sociali. Speriamo che il film possa essere apprezzato da tutti e da chi ha voglia di un cinema un po’ più impegnato. Buongiorno ci ha detto che è pronto a tornare, anche se non ha fatto un riferimento preciso alla partita col Torino. Gestisco una sala cinematografica e “Again” ha avuto un grande successo. Pur non essendo un grande tifoso di calcio ho visto il film e mi piace molto. È davvero emozionante”.

