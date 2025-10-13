Buongiorno incontrerà l’ex squadra, Conte lo convocherà. Poi si decide

Un po’ – ma giusto un po’ – di riposo ci vuole e per un paio di giorni il metodo Conte è stato accantonato: il tecnico del Napoli ha concesso un weekend libero ai suoi giocatori che, ovviamente, giocando sabato a Torino, riprenderanno ad allenarsi lunedì mattina. Notizie incoraggianti per l’allenatore spesso alle prese con infortuni e turnover forzato arrivano dall’infermeria: Buongiorno va migliorando, non sta ancora benissimo – e infatti non ha preso parte per prudenza venerdì all’allenamento congiunto con l’Avellino – ma al rientro in quella che è la “sua” partita, un posto tra i convocati dovrebbe esserci. E poi si vedrà. C’è il tour de force all’orizzonte, le sette partite in ventidue giorni tra campionato e Champions League che attendono la squadra azzurra, e Conte avrà bisogno di tutti, sapendo già che dovrà rinunciare a Lobotka e a Politano, “vittime” della gara con il Genoa. Le nazionali, poi, in genere costano ulteriore fatica e soltanto quando rientreranno tutti, e sarà stato chiaro il grado di affaticamento dei singoli, l’allenatore potrà orientarsi e fare scelte. Fonte: Gazzetta

