Adnkronos News

Ascolti tv 12 ottobre, ‘La Ruota’ al 25.8% e ‘Affari Tuoi’ al 24.4%

By Adnkronos
0

(Adnkronos) – La fiction 'Balene – Amiche per Sempre', trasmessa ieri su Rai1, è stato il programma più visto del prime time, con 3.147.000 spettatori e il 20.2% di share. Al secondo posto 'La Notte nel Cuore' su Canale 5, che ha conquistato 2.543.000 spettatori e il 14.9% di share.  A seguire, tra gli altri ascolti del prime time: 'Le Iene' su Italia1 (1.350.000 spettatori, share 11.6%), 'Che Tempo Che Fa' sul Nove (1.536.000 spettatori, share 8%) e 'Il Tavolo' (823.000 spettatori, share 8%); 'Presadiretta' su Rai3 (746.000 spettatori, share 4.1%) dopo la presentazione da 585.000 spettatori (share 3%); 'Fuori dal Coro' su Rete4 (652.000 spettatori, share 5.1%); 'N.C.I.S. – Unità Anticrimine' su Rai2 (511.000 spettatori, share 2.5%) e 'N.C.I.S. Origins' (391.000 spettatori, share 2.2%); 'La maschera di ferro' su La7 (308.000 spettatori, share 1.9%); 'I delitti del BarLume' su Tv8 (270.000 spettatori, share 1.5%). In access prime time, su Canale 5 'Gira La Ruota della Fortuna' ha ottenuto 4.124.000 spettatori e il 21.2% di share e 'La Ruota della Fortuna' 5.191.000 spettatori e il 25.8% di share mentre su Rai1 'Affari Tuoi' ha registrato 4.888.000 spettatori e il 24.4% di share. 
[email protected] (Web Info)

Factory della Comunicazione

Potrebbe piacerti anche
Adnkronos News

Meloni: “Gli ostaggi sono stati liberati, oggi è una giornata storica”

Adnkronos News

Gaza, liberati gli ultimi ostaggi israeliani in vita: chi sono

Adnkronos News

Iva Zanicchi, l’incidente dopo il concerto: saluta i fan e cade a terra

Adnkronos News

Trump arrivato alla Knesset. A Netanyahu e Herzog: “E’ il vostro giorno…

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato.

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.