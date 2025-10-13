Antonello Valentini: “La Procura Federale ha archiviato con troppa fretta e leggerezza la questione Osimhen”

“Adesso sì, un po’ più sollevati in chiave Nazionale dopo la vittoria contro l’Estonia e, soprattutto, dopo quella della Norvegia. È vero, quel successo ha chiuso definitivamente i nostri sogni di arrivare primi nel girone e qualificarci direttamente, ma ci consente di concentrarci sui play-off. Anche perché, escludendo la differenza reti, siamo di fatto a tre punti dalla qualificazione matematica ai play-off. Con Gattuso c’è stato un cambio di passo evidente, non solo sul piano emotivo ma anche tattico.

La Federazione e il procuratore federale Chinè hanno archiviato da tempo l’inchiesta sul Napoli, non riscontrando illeciti di natura sportiva, a differenza di quanto accaduto con la Juventus. Il caso è simile ma meno grave sotto il profilo quantitativo, anche se, a mio avviso, altrettanto criticabile nel merito.

La Procura Federale, secondo me, ha archiviato con troppa fretta e leggerezza la questione Osimhen, mettendoci una pietra sopra. Credo quindi che a Napoli nessuno rischi più nulla, ma resta un dubbio etico che mi convince poco. Lato Juventus fu riscontrato un sistema di plusvalenze che, giustamente, andava punito; dall’altro lato, anche un singolo caso meriterebbe approfondimento. Il problema è stato chiuso troppo presto, nonostante le nuove intercettazioni emerse dalla Procura di Roma. È chiaro che i due ordinamenti, quello sportivo e quello penale, hanno regole diverse: può accadere che un fatto penalmente rilevante non abbia risvolti sportivi. Da questo punto di vista, ho qualche perplessità, ma la decisione è stata presa e così resterà”.